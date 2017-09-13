 De Jong’a af çıkabilir! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    ’a af çıkabilir!

    De Jong’a af çıkabilir!
    Kendine takım bulamayan Nigel de Jong'a İgor Tudor'dan af çıkabilir. Orta sahada ilk 11'de oynattığı oyuncularından memnun olan Hırvat teknik direktör, yedekte bulunan oyuncularından mutlu değil. Bu sezon bir türlü hazır bir görüntü veremeyen Selçuk'tan memnun olmayan , ekstra bir güç olarak De Jong'u çağırabilir.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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