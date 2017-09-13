De Jong’a af çıkabilir!
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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De Jong’a af çıkabilir!
Toplam 1
Yorum
ua54 selcuktan bin kat daha iyidir . en azından defansif olarak savasır. kazanılmalı cünkü bir yere gideceği yok. ayrıca koray günter denenmeli
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Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!
Toplam 2
Yorum
Enes34 insanların öldüğü bir kasırga için böyle bir başlık atmak çirkin bence olmamış yani.şu başlık bizim hosumuza gitmez 17 agustos gibi yıkalım
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 1
Yorum
ua5454 giulianodan alex beklemek hata zaten.ama ikisinin üretkenlik eksigi kötü ve dikine oynayamayan orta sahadan kaynaklı. tranfer sarttı ortaya
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