 Büyük değişim! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Büyük değişim!

    Büyük değişim!

    G.Saray'ın oyun anlayışı 3 ayda bambaşka bir hal aldı. Ortaya çıkan büyük değişim istatistiklere de yansıdı. Geçtiğimiz sezon ligin en az top çalan takımı olan Cimbom, bu sezon en başarılı ikinci takım durumunda. Maicon ve Fernando, hava toplarındaki rakamları geliştirirken; Sneijder, Podolski ve Bruma'nın gidişiyle pas, şut ve dripling istatistikleri düştü.

    Sezona yepyeni bir kadro ve 4 maçta 10 puanla başlayan Galatasaray'ın oyun anlayışındaki büyük değişim dikkatleri çekiyor. Teknik patron Tudor üç ayda takımın kimliğini baştan değiştirmiş durumda. Geçen sezon maç başına 15.4 top çalarak bu alanda ligin en başarısız takımı olan Cimbom, bu sezon yenilenen orta sahasıyla bu rakamı 21.5'a çıkardı. Galatasaray ilk 4 hafta itibariyle bu alanda Karabük'ün ardından en başarılı 2. takım oldu.

    DEFANSİF RAKAMLAR YÜKSELİŞTE
    Aynı şekilde Maicon, Gomis ve Fernando'nun gelişiyle geçen sezon 8.8 olan hava topu kazanma ortalaması 12.8'e yükseldi. G.Saray'ın mücadeleye dayalı oyun planıyla takımın faul, atak uzaklaştırma ve şut engelleme istatistiklerinde de gözle görülür bir artış söz konusu. Pas ve şut istatistikleri de değişimi gözler önüne seriyor.





    ARTIK DAHA AZ PAS, DAHA AZ ŞUT
    Sneıjder ve Podolski sonrası takım artık daha az pas yapıyor ve şut atıyor. Sneijder'in yokluğu kilit pas rakamını da düşürmüş durumda. Bruma'nın gidişi de dripling rakamlarına olumsuz yansımış durumda. Ortaya çıkan bu değişimden taraftarlar ise fazlasıyla memnun.



    TARAFTARLAR BU TAKIMI ÇOK SEVDİ
    Pres ve mücadeleye dayalı yeni oyun sistemi taraftarların fazlasıyla hoşuna gitti. Sarı-Kırmızılı tribünler yeni 'ı çok sevdi.


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    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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