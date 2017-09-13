Büyük değişim!
G.Saray'ın oyun anlayışı 3 ayda bambaşka bir hal aldı. Ortaya çıkan büyük değişim istatistiklere de yansıdı. Geçtiğimiz sezon ligin en az top çalan takımı olan Cimbom, bu sezon en başarılı ikinci takım durumunda. Maicon ve Fernando, hava toplarındaki rakamları geliştirirken; Sneijder, Podolski ve Bruma'nın gidişiyle pas, şut ve dripling istatistikleri düştü.
DEFANSİF RAKAMLAR YÜKSELİŞTE
Aynı şekilde Maicon, Gomis ve Fernando'nun gelişiyle geçen sezon 8.8 olan hava topu kazanma ortalaması 12.8'e yükseldi. G.Saray'ın mücadeleye dayalı oyun planıyla takımın faul, atak uzaklaştırma ve şut engelleme istatistiklerinde de gözle görülür bir artış söz konusu. Pas ve şut istatistikleri de değişimi gözler önüne seriyor.
ARTIK DAHA AZ PAS, DAHA AZ ŞUT
Sneıjder ve Podolski sonrası takım artık daha az pas yapıyor ve şut atıyor. Sneijder'in yokluğu kilit pas rakamını da düşürmüş durumda. Bruma'nın gidişi de dripling rakamlarına olumsuz yansımış durumda. Ortaya çıkan bu değişimden taraftarlar ise fazlasıyla memnun.
TARAFTARLAR BU TAKIMI ÇOK SEVDİ
Pres ve mücadeleye dayalı yeni oyun sistemi taraftarların fazlasıyla hoşuna gitti. Sarı-Kırmızılı tribünler yeni Galatasaray'ı çok sevdi.
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- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Büyük değişim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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