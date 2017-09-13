Aslan’ın yeni yıldızı

Altyapı antrenörleri tarafından Galatasaray'a kazandırılan 17 yaşındaki Kazım Çelik'in sözleşmesi Futbol Federasyonu'na bildirildi. Geçtiğimiz sezon Manavgat ile 3. Lig'de mücadele eden genç forvet, sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşme imzaladı. Altyapıyla idmanlara çıkacak olan Kazım, "Ben Galatasaray tutkunuyum" dedi.