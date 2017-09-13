 Aslan’ın yeni yıldızı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Aslan’ın yeni yıldızı

    Aslan’ın yeni yıldızı

    Altyapı antrenörleri tarafından Galatasaray'a kazandırılan 17 yaşındaki Kazım Çelik'in sözleşmesi Futbol Federasyonu'na bildirildi. Geçtiğimiz sezon Manavgat ile 3. Lig'de mücadele eden genç forvet, sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşme imzaladı. Altyapıyla idmanlara çıkacak olan Kazım, "Ben Galatasaray tutkunuyum" dedi.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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