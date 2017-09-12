Yöneticiler dondu kaldı
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Antalyaspor mücadelesinin 62. dakikasında yaptığı değişiklik ile protokol tribününü adeta dondurdu. Antalya'da maçı izlemeye gelen İkinci Başkan Cengiz Özyalçın ve yöneticiler, Tudor'un Ndiaye'yi oyundan alması ile hayrete düştü. Özyalçın ve Narman, N'diaye'nin yerine Selçuk girince "Neden Ndiaye! Orta sahayı Fernando ile birlikte ayakta tutan isim neden kenara alındı" diye tepki gösterdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:34
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