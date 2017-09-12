Yeni kral Garry Rodrigues

Sezona süper bir başlangıç yapan futbolculardan biri tartışmasız Garry Rodrigues... Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldızı, Süper Lig'de geride kalan 4 maça da 11'de başlarken, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sağ kanatta oynayan Rodrigues, forma giydiği karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Sarı-kırmızılıların en çok gol pası veren ismi olan Yeşil Burun Adalı futbolcu, ligde de Başakşehirli Emre Belözoğlu ile birlikte zirveye çıktı.