Yeni kral Garry Rodrigues
Sezona süper bir başlangıç yapan futbolculardan biri tartışmasız Garry Rodrigues... Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldızı, Süper Lig'de geride kalan 4 maça da 11'de başlarken, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sağ kanatta oynayan Rodrigues, forma giydiği karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Sarı-kırmızılıların en çok gol pası veren ismi olan Yeşil Burun Adalı futbolcu, ligde de Başakşehirli Emre Belözoğlu ile birlikte zirveye çıktı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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