 UltrAslan'dan sert tepki – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    UltrAslan'dan sert tepki

    ANTALYA deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 'dan ev sahibi yönetime sert tepki vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya'da kendilerine kafes tribün yapan Antalyaspor'a ateş püskürdü. Taraftar grubu ultrAslan, yaptığı basın açıklamasında, "Antalyaspor Yönetimi'nin bu sezona özel çağ dışı olarak tasarlattığı rakip tribün diye lanse edilen kafesleri kınıyoruz. Nefes almakta bile zorlanılan bir alanı yani kafesleri rakip tribün diye sunmak insanlık dışı bir zihniyetin ürünüdür" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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