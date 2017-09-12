UltrAslan'dan sert tepki
ANTALYA deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Galatasaray'dan ev sahibi yönetime sert tepki vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya'da kendilerine kafes tribün yapan Antalyaspor'a ateş püskürdü. Taraftar grubu ultrAslan, yaptığı basın açıklamasında, "Antalyaspor Yönetimi'nin bu sezona özel çağ dışı olarak tasarlattığı rakip tribün diye lanse edilen kafesleri kınıyoruz. Nefes almakta bile zorlanılan bir alanı yani kafesleri rakip tribün diye sunmak insanlık dışı bir zihniyetin ürünüdür" ifadelerini kullandı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
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