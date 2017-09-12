ultrAslan’dan sert açıklama
G.SARAY taraftar grubu ultrAslan, takım kaptanı Selçuk İnan için sert bir bildiri yayınlandı. Açıklamanın ilk kısmında "Selçuk, Antalya maçında görev aldığı 30 dakikalık süre boyunca Galatasaray formasını taşıyamadığını, hatalarından ders almadığını ve bu forma için savaşmaktan çok uzak olduğunu maalesef bizlere bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullanan Ultraslan, Selçuk İnan'a bir şans daha vermeyeceklerini ima etti. Açıklamada, "Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez" ifadeleri kullanıldı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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