Tudor'un kararı şaşırttı
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:57
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Kader buluşturdu
Toplam 8
Yorum
mrt 1 senelik olması ve opsiyonu olmaması çok kötü ! İyi olsa ne olcak seneye alıp ceketini çekip gidecek !
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 32
Yorum
OnurFB Aykut Kocaman ve çift forvet!! İnanmak çok zor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 32
Yorum
simdi battik iste ya iki defansif orta saha ile o kadar sacma gol yiyoruz, bunu bire düsürürsek vay halimize tamam 2-3 atariz ama 4-5 yeriz her mac
Tudor'un kararı şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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