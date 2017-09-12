Tartışılan adam Selçuk İnan
Maça ikinci yarıda dahil olan tecrübeli futbolcunun, Muslera’dan pazubandı alması olay oldu. Orta sahada top kaptırması ve geri pas yapması; üstüne de 2 kötü serbest vuruş kullanması tepkileri arttırdı
Galatasaray'da Selçuk İnan tam anlamıyla dibe vurdu. Son iki sezondur eleştirilerin odağında yer alan Selçuk, Ndiaye ve Fernando'nun transferlerinin ardından bu yıl iyice gözden düştü. Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın puan kaybettiği Antalyaspor karşılaşmasına damga vuran isim oldu. 62. dakikada Ndiaye'nin yerine maça giren ve centilmenliğiyle bilinen Selçuk İnan'ın, Muslera'nın uzattığı kaptanlık pazubandını koluna takması büyük tepki çekti.
FRİKİK ATMAYI UNUTMUŞ
Ayrıca oyundan düştüğü anda takımı canlandırması beklenen tecrübeli oyuncunun, orta sahada top kaptırması, geri oynaması da zaten kendisine kızgın olan taraftarların iyice çileden çıkmasına yol açtı. Sarı-kırmızılı takım uzatma dakikalarında kazandığı serbest vuruşlarla karşılaşmayı kazanma fırsatı yakalarken Selçuk İnan biri baraja, biri açık bir şekilde auta attığı iki vuruş ile bu konuda da oldukça geriye gittiğini ortaya koydu.
YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ
Antalya'da kaybedilen 2 puandan çok kaptan Selçuk İnan konuşulurken Selçuk'un aldığı tepkilere Galatasaraylı yöneticiler de eşlik etti. Özellikle oyuna girdikten sonra Muslera'nın kendisine verdiği kaptanlık bandını koluna takmasını 'kabul edemez' olduğunu savundular. Bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında birinci kaptanlığın Selçuk'tan alınarak Muslera'ya verilmesinin masaya yatırılacağı bildirildi.
SELÇUK ŞAHİN SEVİYESİNE DÜŞTÜ!
Antalya maçı sonrası Selçuk, Twitter'da en çok konuşulanlar arasındaydı. İşte o isyan mesajlarından bazıları:
Selçuk İnan kadro dışı haberi neden ajanslara düşmedi? @HSevkiTopuz
2. ligde başkan olsam transfer etmem. @UrVeKa
Yeter takımı frenlediğin. @MelihAkkaya1
Emeğine sağlık ama artık bırak git. @DizdarVedat
Kaptanlık bandını almak için attığın deparı maç içinde atsan şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk. @_chackie
Selçuk bilerek oynamıyor başka açıklaması yok. @Grande_Cimbom
O frikiklerden birisi gol olsaydı bile bizim için bir anlam ifade etmiyorsun. @MeliksahMaranci
Selçuk İnan efsane seviyesinde olacakken son birkaç senedir Selçuk Şahin seviyesinin bile gerisine düştü. @whoferhat
FRİKİK ATMAYI UNUTMUŞ
Ayrıca oyundan düştüğü anda takımı canlandırması beklenen tecrübeli oyuncunun, orta sahada top kaptırması, geri oynaması da zaten kendisine kızgın olan taraftarların iyice çileden çıkmasına yol açtı. Sarı-kırmızılı takım uzatma dakikalarında kazandığı serbest vuruşlarla karşılaşmayı kazanma fırsatı yakalarken Selçuk İnan biri baraja, biri açık bir şekilde auta attığı iki vuruş ile bu konuda da oldukça geriye gittiğini ortaya koydu.
YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ
Antalya'da kaybedilen 2 puandan çok kaptan Selçuk İnan konuşulurken Selçuk'un aldığı tepkilere Galatasaraylı yöneticiler de eşlik etti. Özellikle oyuna girdikten sonra Muslera'nın kendisine verdiği kaptanlık bandını koluna takmasını 'kabul edemez' olduğunu savundular. Bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında birinci kaptanlığın Selçuk'tan alınarak Muslera'ya verilmesinin masaya yatırılacağı bildirildi.
SELÇUK ŞAHİN SEVİYESİNE DÜŞTÜ!
Antalya maçı sonrası Selçuk, Twitter'da en çok konuşulanlar arasındaydı. İşte o isyan mesajlarından bazıları:
Selçuk İnan kadro dışı haberi neden ajanslara düşmedi? @HSevkiTopuz
2. ligde başkan olsam transfer etmem. @UrVeKa
Yeter takımı frenlediğin. @MelihAkkaya1
Emeğine sağlık ama artık bırak git. @DizdarVedat
Kaptanlık bandını almak için attığın deparı maç içinde atsan şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk. @_chackie
Selçuk bilerek oynamıyor başka açıklaması yok. @Grande_Cimbom
O frikiklerden birisi gol olsaydı bile bizim için bir anlam ifade etmiyorsun. @MeliksahMaranci
Selçuk İnan efsane seviyesinde olacakken son birkaç senedir Selçuk Şahin seviyesinin bile gerisine düştü. @whoferhat
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
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