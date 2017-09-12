Sneijder'i aratıyor
SNEİJDER'İN gidişinin ardından Galatasaray'da 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, Antalyaspor karşısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. 10 hatalı pasta maçta bu alanda öne çıkan isim olan Faslı futbolcu, yüzde 67.7'lik isabetli pas yüzdesi yakaladı. 27 yaşındaki futbolcunun tek şut ve yine tek orta denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
Sneijder'i aratıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.