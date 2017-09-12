 Sneijder'i aratıyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Sneijder'i aratıyor

    Sneijder'i aratıyor
    SNEİJDER'İN gidişinin ardından 'da 10 numaralı formayı sırtına geçiren , Antalyaspor karşısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. 10 hatalı pasta maçta bu alanda öne çıkan isim olan Faslı futbolcu, yüzde 67.7'lik isabetli pas yüzdesi yakaladı. 27 yaşındaki futbolcunun tek şut ve yine tek orta denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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