Selçuk'tan pazubandı açıklaması

Galatasaray'ın olay ismi Selçuk İnan, dün BeIN Sports'a son yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Selçuk, "Bu olayla ilgili bir şeyler söylemek bile canımı acıtıyor. Muslera benim kardeşim gibi gördüğüm biri. Bundan önceki maçlarda da 'oyuna girersen pazubandını sana vermek istiyorum' diyordu. Genelde böyle şeyler için konuşmam ama bu benim canımı acıttı. İçinizde fırtınalar kopar ama sessiz durursunuz ya, G.Saray kaptanlığını buna alet edecek bir adam değilim ben. Bunu herkesin bilmesi lazım."



'REYTİNG İÇİN YAPILIYOR'

"İnsanlar bunu haber yapıyor. Sosyal medyada rant sağlamak için, kanallarında reyting kazanmak için yapıyorlar. Bundan da önemlisi vardır. Adamlık vardır. Ben her zaman adam oldum. Kendi takım arkadaşından kaptanlık alacak bir adam hiç olmadım."



'BU SIKINTILAR HEP VAR'

"16 yılımı geride bıraktım, kimseyle kavga etmedim, saygısızlık yapmadım. Ülkemizde bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bir insana kötü bakarsanız, ondaki kötü şeyleri görürsünüz. Bunu bilerek yapan insanlar iyi olmayı denemeliler. Adamlık da önemli bir şey."



MUSLERA SAHiP ÇIKTI

Selçuk İnan'ın kaptanlık pazubandını almasıyla ilgili Muslera'dan açıklama geldi. BeIN Sports'a konuşan Urguaylı file bekçisi, "Selçuk bizim birinci kaptanımız. Ondan sonra ben gelirim. Selçuk oynamadığı zaman ben kaptan oluyorum ama Selçuk oyuna girdikten sonra o pazubandını ona veririm. Uzun yıllardır tanıdığım, saygı duyduğum birisi. Çok iyi bir insan kendisi. Takım için yaptıkları ortada. 6 senedir beraber oynuyoruz, camia için yaptıkları ortada ve bazı zamanlar gereksiz ve çirkin şekilde eleştirildiğini düşünüyorum" dedi.