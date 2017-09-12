Selçuk İnan gönderiliyor

Antalyaspor maçının ikinci yarısında Ndiaye'nin yerine oyuna giren ancak hem kötü performansı hem de Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan için ayrılık çanları çalıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Yönetim tıpkı Sneijder gibi Kaptan'ı bedavaya göndermeyi planlıyor. Selçuk'u devre arasında ya da en geç sezon sonunda Senijder gibi alacağı ücrete karşılık bonservis bedeli almadan göndermeyi planladığı ortaya çıkan yönetimin, asıl rahatsızlığının ise Selçuk'un performansından ziyade aldığı yüksek yıllık ücret olduğu öğrenildi.Yapılan yeni transferler sonrasında artık ilk ll'de şans bulamayan 32 yaşındaki yıldızın yıllık 2.9 milyon Euro garanti ücreti, yedek kulübesi için fazla lüks bulunuyor.



ARAYA 'KUR' GİRDİ

Selçuk'un sabit kur rahatsızhğı üzerine Dursun Özbek yönetimi, Ünal Aysal döneminde belirlenen sabit Euro kurunu, güncel Euro'ya çevirmiş, Kaptan'ın TL bazında daha çok para kazanması sağlanmıştı.Yönetimin bu jestine karşılık, Euro'nun artışıyla mali krizin daha derin hissedildiği dönemde Selçuk İnan'm ücretini TL'ye çevirmemesinin de gözden çıkarılmasında etkili bir unsur olduğu ileri sürüldü.