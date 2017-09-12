Selçuk İnan gönderiliyor
Antalyaspor maçının ikinci yarısında Ndiaye'nin yerine oyuna giren ancak hem kötü performansı hem de Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan için ayrılık çanları çalıyor.
ARAYA 'KUR' GİRDİ
Selçuk'un sabit kur rahatsızhğı üzerine Dursun Özbek yönetimi, Ünal Aysal döneminde belirlenen sabit Euro kurunu, güncel Euro'ya çevirmiş, Kaptan'ın TL bazında daha çok para kazanması sağlanmıştı.Yönetimin bu jestine karşılık, Euro'nun artışıyla mali krizin daha derin hissedildiği dönemde Selçuk İnan'm ücretini TL'ye çevirmemesinin de gözden çıkarılmasında etkili bir unsur olduğu ileri sürüldü.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:45
-
Yüksek uçuyor
Toplam 1
Yorum
Malkocoglu Coook zor maç.bize ters gelen bir takım.ayrica bu uefa artık çok olmaya başladı.lyon maçında tuzak kurulmuştur. Budur. Caylaaaaaaaaaarr.
-
Bilerek yapmadım
Toplam 6
Yorum
doğruya doğru bırak şu yalanı alenen vuruyorsun hakeme omuz darben gerçekleri gösteriyor.daha önceleride sporculara tekme atışın unuttukmu sanıyorsun.
-
Sırada Cafer, Mücahit var
Toplam 3
Yorum
ts Şu adamı dinleyin biraz
Selçuk İnan gönderiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.