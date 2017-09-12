 Messi'yi geçti – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Messi'yi geçti

    Messi'yi geçti

    ’da en iyi sezon başlangıcına imza atan Fransız oyuncu, Avrupa’nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında en çok gol atan 3 isim arasında yer aldı

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında tek golünü atan Bafetimbi Gomis, Avrupa'da zirveyi zorluyor. 'a bu sezon 5 milyon euro'ya (2.5 milyon euro imza parası) Swansea City'den transfer edilen ve kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan , Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında 7 gollü Edinson Cavani ve Radamel Falcao'nun ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Avrupa'nın 5 büyük liginde Barcelona'dan Messi, Juventus'tan Dybala ve İnter'den Icardi'nin de 5 golü bulunuyor

    MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI
    SPOR Toto Süper Lig kariyerine harika bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis'in yaptığı 2 asist de eklenince dünyaca ünlü futbolcu Messi'yi solladı. 7 gole katkı yapan Gomis sezon başı itibariyle 9 gole (7 gol, 2 asist) katkı yapan Cavani ile 8 gole (4 gol, 4 asist) katkı yapan Neymar'ın arkasında yine 3. sırada yer aldı. 7 gol atan Falcao ise Gomis'le aynı oranda gole katkı yaptı. Fransız oyuncu, 5 gol atıp asist yapamayan Messi ve Dybala'yı ise geride bıraktı.


    Avrupa'nın en çok gol atan isimleri
    Cavani (PSG) 7
    Falcao (Monaco) 7
    Gomis (Galatasaray) 5
    Messi (Barcelona) 5
    Dybala (Juventus) 5
    Icardi (İnter) 5
    Lukaku (M. United) 4
    Neymar (PSG) 4

    Bu sezon ilk 4 haftada 5 gol ve 2 asist yapan Fransız golcü, maç başı 3.3 şut attı. 0.8 kilit pası verip, 0.5 adam geçmeyle oynadı. Yüzde 87 pas yüzdesiyle oynamayı başardı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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