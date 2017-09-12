Messi'yi geçti
Galatasaray’da en iyi sezon başlangıcına imza atan Fransız oyuncu, Avrupa’nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında en çok gol atan 3 isim arasında yer aldı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında tek golünü atan Bafetimbi Gomis, Avrupa'da zirveyi zorluyor. Galatasaray'a bu sezon 5 milyon euro'ya (2.5 milyon euro imza parası) Swansea City'den transfer edilen ve kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan Gomis, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında 7 gollü Edinson Cavani ve Radamel Falcao'nun ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Avrupa'nın 5 büyük liginde Barcelona'dan Messi, Juventus'tan Dybala ve İnter'den Icardi'nin de 5 golü bulunuyor
MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI
SPOR Toto Süper Lig kariyerine harika bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis'in yaptığı 2 asist de eklenince dünyaca ünlü futbolcu Messi'yi solladı. 7 gole katkı yapan Gomis sezon başı itibariyle 9 gole (7 gol, 2 asist) katkı yapan Cavani ile 8 gole (4 gol, 4 asist) katkı yapan Neymar'ın arkasında yine 3. sırada yer aldı. 7 gol atan Falcao ise Gomis'le aynı oranda gole katkı yaptı. Fransız oyuncu, 5 gol atıp asist yapamayan Messi ve Dybala'yı ise geride bıraktı.
Avrupa'nın en çok gol atan isimleri
Cavani (PSG) 7
Falcao (Monaco) 7
Gomis (Galatasaray) 5
Messi (Barcelona) 5
Dybala (Juventus) 5
Icardi (İnter) 5
Lukaku (M. United) 4
Neymar (PSG) 4
Bu sezon ilk 4 haftada 5 gol ve 2 asist yapan Fransız golcü, maç başı 3.3 şut attı. 0.8 kilit pası verip, 0.5 adam geçmeyle oynadı. Yüzde 87 pas yüzdesiyle oynamayı başardı.
MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI
SPOR Toto Süper Lig kariyerine harika bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis'in yaptığı 2 asist de eklenince dünyaca ünlü futbolcu Messi'yi solladı. 7 gole katkı yapan Gomis sezon başı itibariyle 9 gole (7 gol, 2 asist) katkı yapan Cavani ile 8 gole (4 gol, 4 asist) katkı yapan Neymar'ın arkasında yine 3. sırada yer aldı. 7 gol atan Falcao ise Gomis'le aynı oranda gole katkı yaptı. Fransız oyuncu, 5 gol atıp asist yapamayan Messi ve Dybala'yı ise geride bıraktı.
Avrupa'nın en çok gol atan isimleri
Cavani (PSG) 7
Falcao (Monaco) 7
Gomis (Galatasaray) 5
Messi (Barcelona) 5
Dybala (Juventus) 5
Icardi (İnter) 5
Lukaku (M. United) 4
Neymar (PSG) 4
Bu sezon ilk 4 haftada 5 gol ve 2 asist yapan Fransız golcü, maç başı 3.3 şut attı. 0.8 kilit pası verip, 0.5 adam geçmeyle oynadı. Yüzde 87 pas yüzdesiyle oynamayı başardı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
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