 Makine stop etti – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Makine stop etti

    Makine stop etti

    İlk 3 maçında fırtına gibi esen ’ın Antalyaspor karşısındaki kötü futbolu istatistiklere net şekilde yansıdı

    Galatasaray, Antalyaspor karşısında puan kaybına çanak tuttu. Antalyaspor, maç boyunca 10 kez korner kullanırken; Galatasaray hiç korner atamadı. Ev sahibi 5 isabetli şut atarken sarı- kırmızılılar tek isabetli şut çekti. Ev sahibinin 22 ortasına 11 kez karşılık verebildi. Tüm maç boyunca soldan sadece 2 orta geldi. 3'üncü bölgede ise sadece 2 kez çalım girişimi yapılabildi. Antalyaspor 4 kez top uzaklaştırabilirken karşılaşmanın Galatasaray'ın sahasında oynandığını gösteren ise sarı-kırmızılıların 27 uzaklaştırma yapmasıydı.

    10 PUAN BARAJINA TAKILDI KALDI
    Ligde 4'te 4 yapma fırsatını kullanamayan , Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 7 sezonda olduğu gibi yine 10 puan barajını geçemedi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Süper Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonda da ilk 4 hafta içerisinde en fazla 10 puan toplayabildi. Galatasaray, 2012/2013, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının ilk 4 haftasında lige 10 puanla başladı.

    G.Saray 'ın ilk 4 hafta performansı :
    Sezon Puan
    2017/18 10
    2016/17 10
    2015/16 5
    2014/15 7
    2013/14 6
    2012/13 10
    2011/12 7
    2010/11 6
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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