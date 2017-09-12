Makine stop etti
İlk 3 maçında fırtına gibi esen Galatasaray’ın Antalyaspor karşısındaki kötü futbolu istatistiklere net şekilde yansıdı
Galatasaray, Antalyaspor karşısında puan kaybına çanak tuttu. Antalyaspor, maç boyunca 10 kez korner kullanırken; Galatasaray hiç korner atamadı. Ev sahibi 5 isabetli şut atarken sarı- kırmızılılar tek isabetli şut çekti. Ev sahibinin 22 ortasına 11 kez karşılık verebildi. Tüm maç boyunca soldan sadece 2 orta geldi. 3'üncü bölgede ise sadece 2 kez çalım girişimi yapılabildi. Antalyaspor 4 kez top uzaklaştırabilirken karşılaşmanın Galatasaray'ın sahasında oynandığını gösteren ise sarı-kırmızılıların 27 uzaklaştırma yapmasıydı.
10 PUAN BARAJINA TAKILDI KALDI
Ligde 4'te 4 yapma fırsatını kullanamayan Galatasaray, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 7 sezonda olduğu gibi yine 10 puan barajını geçemedi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Süper Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonda da ilk 4 hafta içerisinde en fazla 10 puan toplayabildi. Galatasaray, 2012/2013, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının ilk 4 haftasında lige 10 puanla başladı.
G.Saray 'ın ilk 4 hafta performansı :
Sezon Puan
2017/18 10
2016/17 10
2015/16 5
2014/15 7
2013/14 6
2012/13 10
2011/12 7
2010/11 6
10 PUAN BARAJINA TAKILDI KALDI
Ligde 4'te 4 yapma fırsatını kullanamayan Galatasaray, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 7 sezonda olduğu gibi yine 10 puan barajını geçemedi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Süper Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonda da ilk 4 hafta içerisinde en fazla 10 puan toplayabildi. Galatasaray, 2012/2013, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının ilk 4 haftasında lige 10 puanla başladı.
G.Saray 'ın ilk 4 hafta performansı :
Sezon Puan
2017/18 10
2016/17 10
2015/16 5
2014/15 7
2013/14 6
2012/13 10
2011/12 7
2010/11 6
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:24
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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