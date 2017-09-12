Gözler onda!
Latovlevici için G.Saray'da seferberlik ilan edildi. Antalya maçında sol bekte görev yapan Linnes'in beklentilerin altında kalması gözleri Rumen oyuncuya çevirdi. Sakat olan bu futbolcu, Kasımpaşa yetiştirilmeye çalışılıyor.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
Gözler onda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.