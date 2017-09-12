 Gözler onda! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Gözler onda!

    Gözler onda!
    Latovlevici için G.Saray'da seferberlik ilan edildi. Antalya maçında sol bekte görev yapan Linnes'in beklentilerin altında kalması gözleri Rumen oyuncuya çevirdi. Sakat olan bu futbolcu, Kasımpaşa yetiştirilmeye çalışılıyor.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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