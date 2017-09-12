Galatasaray'da flaş istifa
Galatasaray'da Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar'ın istifa ettiği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü'nde Medya ve İletişim Direktörü olarak görev yapan İskender Baydar, flaş bir karar aldı. Baydar'ın Sarı Kırmızılı ekipteki görevinden istifa ettiği öğrenildi.
İskender Baydar'ın istifa sebebinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşım olduğu iddia edildi. Baydar, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği maç sonrası twitter hesabından "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!!" yazdı.
Baydar bu tweeti sonrası yönetime şikayet edildiğini yine kendi twitter hesabından duyurdu. Baydar, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok" ifadeleriyle istifa sinyali vermişti.
İskender Baydar'ın istifasının yönetime yapılan şikayetle alakalı olmadığı, kendi arzusuyla kulüpteki görevinden ayrıldığı öne sürüldü.
İskender Baydar'ın istifa sebebinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşım olduğu iddia edildi. Baydar, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği maç sonrası twitter hesabından "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!!" yazdı.
Baydar bu tweeti sonrası yönetime şikayet edildiğini yine kendi twitter hesabından duyurdu. Baydar, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok" ifadeleriyle istifa sinyali vermişti.
İskender Baydar'ın istifasının yönetime yapılan şikayetle alakalı olmadığı, kendi arzusuyla kulüpteki görevinden ayrıldığı öne sürüldü.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
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