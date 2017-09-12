Galatasaray yönetiminden Selçuk İnan kararı

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın kritik görüşmesinde beklenen karar çıktı.

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un moral ve destek olmak adına özel olarak görüştüğü Selçuk İnan'a yönetimden de destek geldi.



Galatasaray idarecileri de Selçuk'un sarı kırmızılı takımın kaptanı olduğu belirtip yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.Selçuk'un da kafasında Galatasaray'a veda etmek gibi bir düşüncenin olmadığı ifade edildi.

Selçuk İnan'dan Galatasaray kaptanlığı ve Muslera açıklaması

Selçuk İnan, son maçta oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını devralması hakkındaki iddialar hakkında beIN Sports'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SELÇUK İNAN: "MUSLERA BENİM KARDEŞİM, BU YAZILANLAR CANIMI ACITTI"

"Aslında bu olayla ilgili bir şeyler söylemek bile içimi acıtıyor. Muslera benim kardeşim gibi. Bundan önceki maçlarda da, oyuna girersen kaptanlık bandını sana vermek istiyorum diyordu Muslera. O zaman yoğunlukta böyle gelişmedi. Ancak bugün haber siteleri ve sosyal medyada yazılar yazılmış. Bugün gerçekten canımı acıttı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bazen içinizde fırtınalar kopar. Galatasaray kaptanlığını ben böyle şeylere alet edecek biri değilim. İnsanlar bunu rating kazanmak için yapıyor ama daha önemlisi adamlık vardır. Ben her zaman adam oldum, adam gibi durdum. 16 yılımı geride bıraktım. Kimseyle kavga etmedim ve saygısızlık yapmadım. Ülkemizde bu tip sıkıntılar yaşıyoruz."