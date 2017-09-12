 Aslan’a genç golcü – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Aslan’a genç golcü

    Aslan’a genç golcü
    BU sezon kadrosuna yıldız isimleri katan G.Saray, geleceğin kadrosu için de çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon sonunda Kayseri Erkilet'ten Manavgat'a transfer olan 17 yaşındaki golcü Kazım Çelik'i renklerine kattı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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