 Yine aynı hastalık! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Yine aynı hastalık!

    Yine aynı hastalık!

    Geçen sezon duran toplardan yediği gollerle hüsran yaşayan Aslan için 2017-18’de de durum değişmedi, 3 golün ikisi de birbirinin benzeriydi

    Galatasaray'da duran toplarda yaşanan kriz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kalesinde gördüğü gollerin çoğunu duran toplardan yiyen sarı-kırmızılılarda 2017-2018 sezonunda da değişen bir şey olmadı. Bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gören Galatasaray, bunların 2'sini duran toplardan yedi. Önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasında da kullanılan korner atışı sonrası Samuel Eto'o'nun kafa golüne engel olamayan Cimbom, bu soruna çözüm bulamadı. Sarı-kırmızılılar duran toptan kalesinde gördüğü golle galibiyetten olurken, dün akşam istatistiklere yansıyan bir başka önemli detay vardı. SARI-KIRMIZILILAR, 1-1 berabere kaldığı Antalya deplasmanında dün akşam bir kez olsun korner atışı kullanmadı.

    KOSKOCA BİR 0!
    Rakibin sert savunmasını açmakta zorlanan Galatasaray, bu sezon ilk kez hücum organizasyonlarında aksadı. Sarı-kırmızılıların korner kullanmadığı karşılaşmada Antalyaspor ise tam 10 defa köşe gönderine gitti.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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