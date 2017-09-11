Yine aynı hastalık!
Geçen sezon duran toplardan yediği gollerle hüsran yaşayan Aslan için 2017-18’de de durum değişmedi, 3 golün ikisi de birbirinin benzeriydi
Galatasaray'da duran toplarda yaşanan kriz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kalesinde gördüğü gollerin çoğunu duran toplardan yiyen sarı-kırmızılılarda 2017-2018 sezonunda da değişen bir şey olmadı. Bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gören Galatasaray, bunların 2'sini duran toplardan yedi. Önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasında da kullanılan korner atışı sonrası Samuel Eto'o'nun kafa golüne engel olamayan Cimbom, bu soruna çözüm bulamadı. Sarı-kırmızılılar duran toptan kalesinde gördüğü golle galibiyetten olurken, dün akşam istatistiklere yansıyan bir başka önemli detay vardı. SARI-KIRMIZILILAR, 1-1 berabere kaldığı Antalya deplasmanında dün akşam bir kez olsun korner atışı kullanmadı.
KOSKOCA BİR 0!
Rakibin sert savunmasını açmakta zorlanan Galatasaray, bu sezon ilk kez hücum organizasyonlarında aksadı. Sarı-kırmızılıların korner kullanmadığı karşılaşmada Antalyaspor ise tam 10 defa köşe gönderine gitti.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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