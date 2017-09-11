Yine aynı hastalık!

Galatasaray'da duran toplarda yaşanan kriz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kalesinde gördüğü gollerin çoğunu duran toplardan yiyen sarı-kırmızılılarda 2017-2018 sezonunda da değişen bir şey olmadı. Bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gören Galatasaray, bunların 2'sini duran toplardan yedi. Önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasında da kullanılan korner atışı sonrası Samuel Eto'o'nun kafa golüne engel olamayan Cimbom, bu soruna çözüm bulamadı. Sarı-kırmızılılar duran toptan kalesinde gördüğü golle galibiyetten olurken, dün akşam istatistiklere yansıyan bir başka önemli detay vardı. SARI-KIRMIZILILAR, 1-1 berabere kaldığı Antalya deplasmanında dün akşam bir kez olsun korner atışı kullanmadı.



KOSKOCA BİR 0!

Rakibin sert savunmasını açmakta zorlanan Galatasaray, bu sezon ilk kez hücum organizasyonlarında aksadı. Sarı-kırmızılıların korner kullanmadığı karşılaşmada Antalyaspor ise tam 10 defa köşe gönderine gitti.