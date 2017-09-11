Valbuena sonunda patladı!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Tüm yük onun üzerinde
Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenerek takımdaki son durumu gözler önüne serdi.
Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'ini beğenen yıldız oyuncu, bu gönderiyle takım arkadaşlarına da üstü kapalı mesaj gönderdi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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