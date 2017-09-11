 Valbuena sonunda patladı! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    sonunda patladı!

    Valbuena sonunda patladı!

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu , alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

    Sarı-lacivertlilerde yaşanan kötü sonuçlar Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırırken, hedefte kötü performans gösteren futbolcular var. İlk 4 hafta sonunda takdir toplayan nadir isimlerden biri Mathieu oldu.

    Tüm yük onun üzerinde
    Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenerek takımdaki son durumu gözler önüne serdi.

    Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'ini beğenen yıldız oyuncu, bu gönderiyle takım arkadaşlarına da üstü kapalı mesaj gönderdi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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