 Tek eksik başkan! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek eksik başkan!

    Tek eksik başkan!
    ANTALYA'DA birçok G.Saraylı yönetici yer alırken başkan Dursun Özbek yoktu. Sarı-kırmızılıların patronu, karşılaşmaya gelemezken, yöneticilerden Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Alper Narman, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan, yerini aldı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek eksik başkan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.