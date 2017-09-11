 Sinan ile moral sohbeti – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sinan ile moral sohbeti

    Sinan ile moral sohbeti

    Sezon başında Benfica'ya gitmek istediğini her fırsatta söylediği için tepki çeken ve ıslıklanan Sinan Gümüş, transferi gerçekleşmeyince Cimbom'da kalmıştı. Sportif Direktör Cenk Ergün, Sinan'la görüşüp "Hazırlık kampını ve transfer dönemini unutalım. Çalış. Çıkıp formanı al. Sen büyük bir potansiyelsin" dedi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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