Sinan ile moral sohbeti
Sezon başında Benfica'ya gitmek istediğini her fırsatta söylediği için tepki çeken ve ıslıklanan Sinan Gümüş, transferi gerçekleşmeyince Cimbom'da kalmıştı. Sportif Direktör Cenk Ergün, Sinan'la görüşüp "Hazırlık kampını ve transfer dönemini unutalım. Çalış. Çıkıp formanı al. Sen büyük bir potansiyelsin" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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