S'İgor'ta a'Rıza'sı

Yepyeni kadrosuyla sezona fırtına gibi başlayan ve sırasıyla Kayseri'yi 4-1, Osmanlı'yı 3-1, D.S. Sivas'ı 3-0 yenen Galatasaray, dün gece Antalyaspor'dan çelme yedi. Daha önceki etkili futbolundan uzak görünen sarı-kırmızılı ekip 34'üncü dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0'lık avantaj yakaladı. Ancak golden sonra Galatasaray adeta durdu. Evsahibi ekip ise ikinci yarının büyük bölümünde üstün olan taraftı. Muslera'nın iki mutlak golü önlediği maçta Antalyaspor aradığı sayıyı 82'de Eto'o ile buldu ve mücadele 1-1 sona erdi. 88'de oyuna giren yeni transfer Feghouli etkili olamadı.



GOMİS YETMEDİ

Cimbomun süper yıldızı Bafetimbi Gomis, Antalya'yı da boş geçmedi. Fransız futbolcu ligdeki dördüncü maçında 5'inci golünü attı. Ama Aslan bu kez galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de Bafetimbi Gomis fırtınası esmeye devam ediyor... Galatasaray'ın süper yıldızı dün Antalya karşısında da çok şık bir gole imza attı ama bu kez sarı-kırmızılı takım kazanamadı. Mücadelenin 34. dakikasında Garry Rodrigues'in sağdan yaptığı ortaya ustaca dokunan ve topu köşeden filelere gönderen Gomis, ligdeki dördüncü maçını da boş geçmedi ve gol sayısını 5'e yükseltti.

11 GOLÜN 7'SİNDE İMZASI VAR

İlk hafta Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asistle oynayan 32 yaşındaki golcü, ikinci hafta Osmanlı'ya 1 gol attı. Üçüncü hafta Sivas karşısında 1 gol, 1 asist yapan Gomis, Antalya'ya da 1 gol attı. Cimbom'un attığı 11 golün 7'sine imzasını koyan Gomis, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtip, "Gol atmam önemli değil. Kazanmalıydık" dedi.