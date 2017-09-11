Selçuk bandı söktü aldı
Bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Selçuk İnan, Antalya maçına damga vurdu. Oyuna girdikten sonra Muslera'da olan kaptanlık bandını garip bir şekilde alan ve tepki çeken tecrübeli futbolcu, ardından da kaptırdığı toplarla gündemdeydi. Özellikle 90+1. dakikada kaptırdığı top Galatasaray kalesinde büyük tehlike yarattı. Selçuk ayrıca uzatmada iki serbest vuruştan da yararlanamadı. İkinci vuruşu sonrasında bozuk zemine sinirlendi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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