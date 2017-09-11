Selçuk bandı söktü aldı

Bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Selçuk İnan, Antalya maçına damga vurdu. Oyuna girdikten sonra Muslera'da olan kaptanlık bandını garip bir şekilde alan ve tepki çeken tecrübeli futbolcu, ardından da kaptırdığı toplarla gündemdeydi. Özellikle 90+1. dakikada kaptırdığı top Galatasaray kalesinde büyük tehlike yarattı. Selçuk ayrıca uzatmada iki serbest vuruştan da yararlanamadı. İkinci vuruşu sonrasında bozuk zemine sinirlendi.