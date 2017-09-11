Muslera ve Selçuk'tan pazubandı açıklaması

Yaşananan bu gelişmenin ardından Muslera ve Selçuk İnan, beIN Sports'a konuştu.

Muslera, "Selçuk bizim takımımızın kaptanı. Ben ikinci kaptanım. Selçuk sahaya girdiğinden itibaren ben ona kaptanlığı veririm . Çok saygı duyduğum bir isim ve takım için yaptıkları ortada. Bazı zamanlar çirkin eleştirilerin olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Selçuk İnan ise, "Bu olayla ilgili bir şeyler söylemek de canımı acıtıyor. 'Oyuna girersen kaptanlık bandını sana veririm.' diyordu. Ben her zaman adam oldum. Kendi takımımdan birinden kaptanlık alacak değilim Ama bu tür sıkıntılar ülkemizde yaşanıyor. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada bu konuda yazılar yazılmış. Bunlar canımı acıttı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İnsana kötü bakarsanız, kötü tarafını görürsünüz. Çok iyi bir takımız. Kimin oynadığı önemli değil. Sorumluluklarımın farkındayım. Tek hedefimiz şampiyonluk! " ifadelerini kullandı.