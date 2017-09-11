Galatasaray'ın Antalyaspor'la karşılaştığı maçın ikinci yarısının başında Fernando Muslera, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yu çalımladı. Uruguaylı kalecinin bu çalımı akıllara geçen sezonki Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor'la karşılaştıkları maçta Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'ya çalım attı.
Uruguaylı kalecinin attığı bu çalım akıllara geçen sezon oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi. Bilindiği üzere o mücadelede Muslera, savınma arkasına atılan bir topta orta sahaya kadar gelmiş ve Eto'o'yu çalımlamıştı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Muslera, Eto'o'yu yine çalımladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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