Kocaman’a gönderme!

Galatasaray'ın İletişim ve Medya Direktörü İskender Baydar'ın, önceki gün F.Bahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maç sonrası attığı bir tweet büyük yankı uyandırdı. Baydar, yaptığı paylaşımda "Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir. Bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı" diyerek şike iddialarının olduğu 2010- 2011 sezonunu işaret etti.