Kocaman’a gönderme!
Galatasaray'ın İletişim ve Medya Direktörü İskender Baydar'ın, önceki gün F.Bahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maç sonrası attığı bir tweet büyük yankı uyandırdı. Baydar, yaptığı paylaşımda "Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir. Bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı" diyerek şike iddialarının olduğu 2010- 2011 sezonunu işaret etti.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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