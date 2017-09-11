 Galatasaray'da flaş istifa – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    'da flaş istifa

    Galatasaray'da flaş istifa

    'da Medya ve İletişim Direktörü 'ın istifa ettiği öğrenildi.

    Kulübü'nde Medya ve İletişim Direktörü olarak görev yapan , flaş bir karar aldı. Baydar'ın Sarı Kırmızılı ekipteki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

    İskender Baydar'ın istifa sebebinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşım olduğu iddia edildi. Baydar, 'nin Başakşehir'e yenildiği maç sonrası twitter hesabından "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!!" yazdı.

    Baydar bu tweeti sonrası yönetime şikayet edildiğini yine kendi twitter hesabından duyurdu. Baydar, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok" ifadeleriyle istifa sinyali vermişti.

    İskender Baydar'ın istifasının yönetime yapılan şikayetle alakalı olmadığı, kendi arzusuyla kulüpteki görevinden ayrıldığı öne sürüldü.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:55
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