Galatasaray'da flaş istifa
Galatasaray'da Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar'ın istifa ettiği öğrenildi.
İskender Baydar'ın istifa sebebinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşım olduğu iddia edildi. Baydar, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği maç sonrası twitter hesabından "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!!" yazdı.
Baydar bu tweeti sonrası yönetime şikayet edildiğini yine kendi twitter hesabından duyurdu. Baydar, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok" ifadeleriyle istifa sinyali vermişti.
İskender Baydar'ın istifasının yönetime yapılan şikayetle alakalı olmadığı, kendi arzusuyla kulüpteki görevinden ayrıldığı öne sürüldü.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:55
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Türk Messi Abdülkadir
Toplam 14
Yorum
Gslı Bir zamanlar bir turk messi daha vardı..Bjklıydı adı da muhammet ti sanıyorum..Nerde o messi şimdi...Lütfen abartmayalım çocuğuda bozmayalım
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
Gslı Kötü birşey dememiş ki?Yada olmayanı beğenmemiş..Oraya birde Sulçuğu koysaydınız ya bizim büyük kaptanı..
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TFF listesine dahil edilmedi
Toplam 7
Yorum
Bu Sezon Bitti Nasıl olsa şampiyon olamayız hiç olmazsa 3-5 genç takıma katılsın da seneye kiralıklar gidince sıkıntı olmasın.
Galatasaray'da flaş istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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