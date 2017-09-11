 "Galatasaray beni istemişti" – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Galatasaray beni istemişti"

    "Galatasaray beni istemişti"

    Antalyaspor'un yıldız transferi William Vainqueur, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Vainqueur, "Galatasaray bu yaz bana teklif getirdi ancak daha sonra görüşmeler ilerlemedi. Ardından Antalyaspor'un teklifi geldi. Tatmin ediciydi ben de kabul ettim. Eto'o, Nasri gibi oyuncularla forma giyeceğim" dedi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Galatasaray beni istemişti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.