"Galatasaray beni istemişti"

Antalyaspor'un yıldız transferi William Vainqueur, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Vainqueur, "Galatasaray bu yaz bana teklif getirdi ancak daha sonra görüşmeler ilerlemedi. Ardından Antalyaspor'un teklifi geldi. Tatmin ediciydi ben de kabul ettim. Eto'o, Nasri gibi oyuncularla forma giyeceğim" dedi.