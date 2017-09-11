"Galatasaray beni istemişti"
Antalyaspor'un yıldız transferi William Vainqueur, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Vainqueur, "Galatasaray bu yaz bana teklif getirdi ancak daha sonra görüşmeler ilerlemedi. Ardından Antalyaspor'un teklifi geldi. Tatmin ediciydi ben de kabul ettim. Eto'o, Nasri gibi oyuncularla forma giyeceğim" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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