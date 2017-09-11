Denayer şaşırdı
Galatasaray'ın Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Jason Denayer, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarla buluştu. Antalya Konyaaltı GSStore'da yeni sezon formaları ile diğer ürünleri imzalayan Denayer, gösterilen ilgiye teşekkür ederken, "Bu kadar çok taraftarın gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sahada bu borcumu ödeyebilirim" diye konuştu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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