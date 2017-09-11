 Denayer şaşırdı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Denayer şaşırdı

    Denayer şaşırdı

    Galatasaray'ın Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Jason Denayer, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarla buluştu. Antalya Konyaaltı GSStore'da yeni sezon formaları ile diğer ürünleri imzalayan Denayer, gösterilen ilgiye teşekkür ederken, "Bu kadar çok taraftarın gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sahada bu borcumu ödeyebilirim" diye konuştu.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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