Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Sahaya çıkan 70 milyon euro'luk ilk 11'in yanı sıra Galatsaray'da yedek bekleyen futbolcuların değeri de göz kamaştırıyor!
Bu sezon transfer döneminin en dikkat çeken ekibi olan Galatasaray'ın dün akşam Antalyaspor'la oynanan karşılaşmada yedek kulübesiyle ilgili bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Antalya Stadı'nda oynanan maçı yedek kulübesinden izleyen 10 G.Saraylı futbolcunun değeri, 150 milyon TL'ye ulaştı.
Sarı kırmızılı ekibin dün akşam Antalyaspor karşısında sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 70 milyon euro'yu (280 milyon TL) bulurken kulübedeki güçlü ekip de dikkat çekmeyi başardı.
21 kişilik kadroda 11'in dışında kalan listede; Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e ek olarak; Eray İşcan, Ahmet Çalık, Tarık Çamdal, Koray Günter ve Sinan Gümüş de yer aldı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:37
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 4
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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