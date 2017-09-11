Bu şartlarda bu kadar olur

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Antalyaspor karşılaşmasında kaybedilen puanları milli aranın konsantrasyonlarını bozmasına ve saha zeminine bağladı. Hırvat çalıştırıcı, "Lige 3'te 3 yaparak girmiştik ancak milli ara ritmimizi bozdu. Sahada istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İlk 3 haftaki oyunumuzdan eser yoktu. Özellikle orta sahada etkisiz kaldık. Rakibin temaslı oyunu da bizi bozdu" diye konuştu. Saha zemini hakkında da konuşan İgor Tudor "Saha futbol oynamaya kesinlikle müsait değildi. Pas yapan takımları bozan bir saha. İstediğimiz pas kurgusunu bir türlü oluşturamadık" ifadelerini kullandı. İGOR Tudor yedikleri golde yaptıkları büyük hatayı da es geçmedi. 39 yaşındaki çalıştırıcı "Rakibe çok korner verdik. En kritik anda Eto'o gibi bir ismi unuttuk. Antalya korneri çabuk kullanırken dikkatli değildik" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'

Igor Tudor bu maçta yaşadıkları puan kaybına üzüldüklerini belirtirken geleceğe bakmaları gerektiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı şöyle konuştu: "Üzülmek için fazla zamanımız yok. Gelecek hafta önemli bir maçımız daha var. Yeni bir galibiyet serisi yakalamak için çalışacağız. Sahamızda kazanıp bu hafta üzdüğümüz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız. O maçta yine seyircilerimizi stada bekliyoruz"