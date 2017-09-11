Bafetimbi zirve yaptı!
Bafetimbi Gomis, golleri ile Galatasaray'a hayat verirken kariyerinin de en iyi ilk 4 haftasını yaşıyor. İlk 4 haftada rakip filelere 5 gol atan, 2 de asist yapan Gomis, kariyerinde gol attığı sezonu yaşıyor.
Kayserispor'a 2, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'a karşı da 1 gol atan Gomis, 4 haftada 5 gole ulaştı. Gomis, ayrıca Sivasspor ve Kayserispor maçlarında da birer asist yapmıştı. Kariyerinde toplam 528 maça çıkan Fransız golcü, 192 gol kaydetti. Gomis, en golcü sezonunu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla yaşamıştı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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