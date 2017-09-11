 Bafetimbi zirve yaptı! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Bafetimbi zirve yaptı!

    Bafetimbi zirve yaptı!

    Bafetimbi Gomis, golleri ile Galatasaray'a hayat verirken kariyerinin de en iyi ilk 4 haftasını yaşıyor. İlk 4 haftada rakip filelere 5 gol atan, 2 de asist yapan Gomis, kariyerinde gol attığı sezonu yaşıyor.

    Kayserispor'a 2, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'a karşı da 1 gol atan Gomis, 4 haftada 5 gole ulaştı. Gomis, ayrıca Sivasspor ve Kayserispor maçlarında da birer asist yapmıştı. Kariyerinde toplam 528 maça çıkan Fransız golcü, 192 gol kaydetti. Gomis, en golcü sezonunu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla yaşamıştı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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