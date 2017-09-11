Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı kararlar
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Penaltı itirazı
Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken Antalyaspor bir pozisyonda penaltı bekledi. Eto'o'nun sağ kanattan ortasında Serdar Aziz'in koluna gelen top sonrası hakem Özkahya devam dedi.
Linnes'in hareketi sarı kart
Gomis'in golüyle yenik duruma düşen Akdeniz ekibi, bir başka tartışmalı pozisyonda ise bu kez Özkahya'ya kırmızı kart itirazında bulundu. Antalyaspor'un kontra atağında Linnes, kayarak Maicon'u indirdi. Ayak bileğine sert darbe alan Maicon sakatlık geçirirken maçın hakemi bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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