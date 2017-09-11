Antalya’da mola verdi
Güney ekibi karşısında Gomis ile öne geçen sarı-kırmızılı ekip, skoru koruma düşüncesi içine girince Eto’o cezayı kesti. Galibiyet serisi bitti
Galatasaray, Antalya duvarına tosladı. Lige müthiş bir başlangıç yapan, sırasıyla Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ı ipe dizen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı genelde sahasında kabul eden Cimbom, buna karşılık yakaladığı ilk pozisyonda golle tanıştı. Gomis konuk ekibi öne geçiren isimdi. İkinci yarı daha da kapanan Galatasaray, 82'de kalesinde görmekten kurtulamadı.
DAĞLARA TAŞLARA VURDU
Hızlıca korner atışını kullanan Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun kafa vuruşu sonucu Galatasaray'a acı bir fren yaptırdı. Uzatma dakikalarında cezası içinde kazanılan iki serbest vuruşta ise Selçuk başarılı olamadı. Birisini baraja taktı, birisini ise açık farkla auta attı. 90 dakika sonunda 1 puanla yetinmek zorunda kalan Galatasaray için tek teselli averajla liderliğini korumasıydı.
ETO'O'YA YİNE ÇALIMI BASTI
Dün akşamki maçın ikinci yarısında Fernando Muslera le Samuel Eto'o arasında ilginç bir an yaşandı. Geçen sezonunun ilk yarısında da Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelmiş ve bu maçta da Fernando Muslera'ya pres yapan Samuel Eto'o, Uruguaylı kaleciden çalım yemişti. Bir sezon sonra benzer bir pozisyon bu kez Antalya'da yaşandı. 48. dakikada Fernando Muslera'ya pres yapan Eto'o, tecrübeli kalecinin topu terse çekmesi ile oyundan düştü ve çalımı yedi.
ANTALYA STADI'NDA TARİHİ GÜN
Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Menez, Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı. Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 500 kişilik Galatasaray taraftarı da takımlarına tam destek verdi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
-
Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
-
Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
-
"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Antalya’da mola verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.