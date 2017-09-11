17'lik genç yetenek Galatasaray'da
Galatasaray, Manavgatspor forması giyen 17 yaşındaki Kazım Çelik'le sözleşme imzaladı.
Futbola 12 yaşında Erkiletspor'da başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1. Amatör Küme'deki A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3'üncü Lig'de yer alan Manavgatspor'da 17 maçta forma giyen Kazım Çelik, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini feshetti.
Transfer döneminin son günlerinde genç yetenek, kendisini 2020'ye kadar Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı.
17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu Kazım Çelik, tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:45
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
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