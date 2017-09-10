Valbuena sonunda patladı!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Tüm yük onun üzerinde
Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenerek takımdaki son durumu gözler önüne serdi.
Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'ini beğenen yıldız oyuncu, bu gönderiyle takım arkadaşlarına da üstü kapalı mesaj gönderdi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
blacked keyif veriyormus gs nin oyunu, ulen antalya 80 dakika tek kale oynadi, 1 tane pozisyonlari var oda gol oldu, bu kamiller ilk 5e giremez:))))
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
A.B 1905 Yine geçen seneki G.Saray geri geldi.Utanç dolu futbol.İzlerken utandım.O kadar transferler balon çıktı.Tudor gitmedikçe bu takım dzelmez.
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
UA1905 fizik olarak antalyadan eksik kaldılar.üstüne tudorun da 85 dk belhandaya tahammül edip üstüne tuz ekip selçuğu oyuna alması maçın özetidir
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