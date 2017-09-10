 Tudor söz verdi – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    söz verdi

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> söz verdi

    İstediği transferler yapılan Teknik Direktörü İgor yönetime söz verdi: "Ligi zirvede bitirmenin dışında her sonuç benim için başarısızlıktır" diyen Hırvat hoca, "Bize güvenin" ifadesini kullandı

    Yeni sezonda 10 oyuncu ile (Gomis, Belhanda, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Maicon, Mariano, Latovlevici, Carrasso ve Denayer) kadrosunu güçlendiren 'da teknik direktör İgor 'un yüzü gülüyor. Transfer dönemi ile ilgili, ''İstediğim oyuncuların yüzde 90'ını aldık. Tempolu, agresif, atletik, 90 dakika savaşan bir takım kurduk'' diyen Hırvat çalıştırıcı, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şampiyonluk dışında her sonuç benim için başarısızlıktır. Bize güvenebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

    BİR TEK ASAMOAH ALINAMADI
    'un bu transfer döneminde isteyip de takımında göremediği tek isim Kwadwo Asamoah oldu. Devre arasında tekrar girişimde bulunulacak Asamoah'ın yerine de geçici olarak Latovlevici takviyesi yapıldı. Ayrıca Tudor'un raporu doğrultusunda Sneijder'le yollar ayrıldı, Bruma satıldı, Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi uzatılmadı, Hakan Balta ve De Jong kadro dışı bırakıldı.

    YÖNETİM ÇIKARMA YAPIYOR
    Yönetimi Antalya deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, yöneticiler Alper Narman, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan tribünde yerlerini alarak oyunculara destek verecekler.

    FEGHOULİ KADRODA LATO YOK!
    G.Saray'da teknik direktör Tudor, ilk 3 hafta kazanan kadroyu bozmayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın önünde Mariano-Maicon- Serdar-Linnes dörtlüsü görev yapacak, önlerinde Fernando tek başına olacak. Rodrigues sağda, Tolga solda, Ndiaye-Belhanda ikilisi merkezde oynayacak. Tudor, Feghouli'yi kadroya dahil ederken, Latovlevici'yi Antalya'ya götürmedi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle