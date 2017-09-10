Tudor söz verdi
İstediği transferler yapılan Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor yönetime söz verdi: "Ligi zirvede bitirmenin dışında her sonuç benim için başarısızlıktır" diyen Hırvat hoca, "Bize güvenin" ifadesini kullandı
Yeni sezonda 10 oyuncu ile (Gomis, Belhanda, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Maicon, Mariano, Latovlevici, Carrasso ve Denayer) kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un yüzü gülüyor. Transfer dönemi ile ilgili, ''İstediğim oyuncuların yüzde 90'ını aldık. Tempolu, agresif, atletik, 90 dakika savaşan bir takım kurduk'' diyen Hırvat çalıştırıcı, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şampiyonluk dışında her sonuç benim için başarısızlıktır. Bize güvenebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
BİR TEK ASAMOAH ALINAMADI
Tudor'un bu transfer döneminde isteyip de takımında göremediği tek isim Kwadwo Asamoah oldu. Devre arasında tekrar girişimde bulunulacak Asamoah'ın yerine de geçici olarak Latovlevici takviyesi yapıldı. Ayrıca Tudor'un raporu doğrultusunda Sneijder'le yollar ayrıldı, Bruma satıldı, Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi uzatılmadı, Hakan Balta ve De Jong kadro dışı bırakıldı.
YÖNETİM ÇIKARMA YAPIYOR
Galatasaray Yönetimi Antalya deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, yöneticiler Alper Narman, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan tribünde yerlerini alarak oyunculara destek verecekler.
FEGHOULİ KADRODA LATO YOK!
G.Saray'da teknik direktör Tudor, ilk 3 hafta kazanan kadroyu bozmayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın önünde Mariano-Maicon- Serdar-Linnes dörtlüsü görev yapacak, önlerinde Fernando tek başına olacak. Rodrigues sağda, Tolga solda, Ndiaye-Belhanda ikilisi merkezde oynayacak. Tudor, Feghouli'yi kadroya dahil ederken, Latovlevici'yi Antalya'ya götürmedi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:17
-
Nerede kalmıştık!
Toplam 10
Yorum
kardeşin Senin anan güzelmi
-
Kurucu Ziyad Nemli anıldı
Toplam 1
Yorum
baksoy Sayın başkan bir de Mehmet ALİ YILMAZI hatırlasan ne güzel olur ?
-
Quaresma’dan omuz
Toplam 4
Yorum
Mehmet Ali cüneyt hüseyin alper deniz yunus bülent fırat özgür mete tolga halis adı halis ama niyetler hiç halis değil FB GS BJK nin kazanması için ne gerekirse yapılıyor 2li mücadelelerde top fb gs deyse devam top rakipte kalmışsa FB GS lehine faul. Serdar Titayı itiyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. Serdar Titaya çelme takıyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. hakem Mersinli oyunculara kart gösteriyor. FB li oyunculara kaşlarını çatıyor. Rıza hoca kenarda çıldırıyor. GS maçında 6. dakikada Adem Büyük düşürüldü faul verilseydi avantaj olacaktı. avantaj olmasın diye faul verilmedi. daha sonra Adem Büyük yine düşürüldü top Babelde kaldı Avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu. Avantaj olmasın diye faul verildi. oyun geriye döndürüldü. oyuncular ters olsaydı her 2 pozisyonda sarı kart olurdu. bu 2 takım için tehlike olacak takımlar budanıyor. Kayseri Akhisar maçında hakem kayseri lehine 2 penaltı verdi Akhisar 2-1 yenildi devre dışı
Tudor söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.