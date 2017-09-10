Taraftardan Cengiz Özyalçın'a tepki!..
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın'ın Antalyaspor maçı sonrasındaki sözleri Galatasaray taraftarının tepkisini topladı.
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve taraftarların tepkisini çekti. Özyalçın, "Antalya deplasmanında alınan 1 puan, Galatasaray gibi bir takım için başarı hanesine yazılır" dedi.
Özyalçın, basına yaptığı açıklamalarda, "Bahane bulmak istemiyorum ama, bu sıcak havada oynamak çok zordu. Böyle bir ortamda berabere kalmak Galatasaray için başarı hanesine yazılır. Daha 4. haftadayız. Galatasaray böyle oynamamalı. Antalyaspor'un sevgili başkanına bize gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederim. Maç çok çetin geçti ancak maç sonunda oyuncular hep sarıldı. Türk futbolu için görmemiz gereken şeyler bunlar. İlk 3 haftaya göre 33 haftada inişler çıkışlar olacaktır. Bu bir lig maratonu. Daha çok erken. Hele bir ligin ilk yarısı geçsin, o zaman konuşalım" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ
Cengiz Özyalçın'ın bu sözleri, Galatasaray taraftarının büyük tepkisini topladı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:17
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 1
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPAL**I bugün cok kötüydük isteksiz bir takim vardi sahad..
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Antalyaspor tribününde gerginlik!
Toplam 3
Yorum
DeLy antalya iflasa doğru kürek çekiyor az kaldı.
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12. adamdan Ozan’a tam destek
Toplam 2
Yorum
aslan ozana verilen paralar boşa gitti. pres yapamıyor pas yapamıyor. pası rakibe atiyor. boş fos
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