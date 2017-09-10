 Taraftardan Cengiz Özyalçın'a tepki!.. – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Taraftardan 'a tepki!..

    Taraftardan Cengiz Özyalçın'a tepki!..

    Kulübü 2. Başkanı 'ın Antalyaspor maçı sonrasındaki sözleri Galatasaray taraftarının tepkisini topladı.

    Kulübü 2. Başkanı , Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve taraftarların tepkisini çekti. Özyalçın, "Antalya deplasmanında alınan 1 puan, Galatasaray gibi bir takım için başarı hanesine yazılır" dedi.

    Özyalçın, basına yaptığı açıklamalarda, "Bahane bulmak istemiyorum ama, bu sıcak havada oynamak çok zordu. Böyle bir ortamda berabere kalmak Galatasaray için başarı hanesine yazılır. Daha 4. haftadayız. Galatasaray böyle oynamamalı. Antalyaspor'un sevgili başkanına bize gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederim. Maç çok çetin geçti ancak maç sonunda oyuncular hep sarıldı. Türk futbolu için görmemiz gereken şeyler bunlar. İlk 3 haftaya göre 33 haftada inişler çıkışlar olacaktır. Bu bir lig maratonu. Daha çok erken. Hele bir ligin ilk yarısı geçsin, o zaman konuşalım" ifadelerini kullandı.

    GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

    Cengiz Özyalçın'ın bu sözleri, Galatasaray taraftarının büyük tepkisini topladı.



    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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