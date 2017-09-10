Nerede kalmıştık!

Transfer dönemini Latovlevici ve kaleci Carrasso'yu kadrosuna katarak kapatan ve büyük bir değişime imza atan Galatasaray, milli aranın ardından ilk sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, 4. hafta maçında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. İlk 3 haftada fırtına gibi esen ve Antalyaspor karşısında bir kazaya uğramak istemeyen Cimbom, bugünkü maça büyük önem veriyor. İgor Tudor zorlu deplasman öncesinde kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor.

FEGHOULİ OYNAYACAK MI?

Ukrayna ile oynanan milli maçta burnuna darbe alan Serdar Aziz'i maskeyle oynatmayı planlayan Hırvat teknik adam, taraftarın büyük heyecanla beklediği Feghouli'yi ise yedekte oturtacak. Hırvat teknik adam Feghouli'ye maçın gidişatına göre son 30 saat veya 15 dakikada şans vermeyi planlıyor. İgor Tudor'un kulübede tutacağı bir başka isimse Denayer olacak. Eray ile birlikte kaleci Carrasso da yanında oturacak.



ANTALYA'YA KARŞI ZORLANIYOR

Galatasaray, Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibini kolay teslim olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı. Son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

ANTALYA ALEV ALEV!

Antalya'ya dün akşam saatlerinde inen G.Saray'ı havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi. Meşaleler yakan taraftarların, "Futbolun kaderini pasaport değil, zeka, çeviklik ve ahlak belirler" pankartı açması dikkati çekti.