Galatasaray'ın Antalyaspor'la karşılaştığı maçın ikinci yarısının başında Fernando Muslera, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yu çalımladı. Uruguaylı kalecinin bu çalımı akıllara geçen sezonki Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor'la karşılaştıkları maçta Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'ya çalım attı.
Uruguaylı kalecinin attığı bu çalım akıllara geçen sezon oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi. Bilindiği üzere o mücadelede Muslera, savınma arkasına atılan bir topta orta sahaya kadar gelmiş ve Eto'o'yu çalımlamıştı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 70
Yorum
Aleks Alex bizim neyimizdi? Golümüzdü, asistimizdi. Kaptanimizdi. Gururumuzdu. En önemlisi, jenerasyonumuzun FBdeki en büyük oyuncusuydu.
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 70
Yorum
Gurbetci Aykut ve yardimcisi (ne is yaparsa)kulübede elleri kollari bagli oyuncuya ve seyircilere NEGATIF enerji veriyor,cik kulübeden bagir cagir...
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Beşiktaş'ta rota Devler Ligi'ne çevrildi
Toplam 1
Yorum
CasCan Şenol hoca sağ bekte Necipte ısrar ederse.Yandık.Hem ağır hem oranın adamı değil. Medel bu takıma kazandırılmalı.Yoksa yazık olacak
Muslera, Eto'o'yu yine çalımladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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