Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor'la karşılaştıkları maçta Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'ya çalım attı.

Uruguaylı kalecinin attığı bu çalım akıllara geçen sezon oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi. Bilindiği üzere o mücadelede Muslera, savınma arkasına atılan bir topta orta sahaya kadar gelmiş ve Eto'o'yu çalımlamıştı.