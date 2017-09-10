 Muslera, Eto'o'yu yine çalımladı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    , 'yu yine çalımladı

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>, <a href="/index/etoo?id=5a6dd617-b5ff-4acc-a918-c9a274183742" class="" rel="tag">Eto'o</a>'yu yine çalımladı

    Galatasaray'ın Antalyaspor'la karşılaştığı maçın ikinci yarısının başında Fernando , Kamerunlu golcü Samuel 'yu çalımladı. Uruguaylı kalecinin bu çalımı akıllara geçen sezonki Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi.

    Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando , Antalyaspor'la karşılaştıkları maçta Kamerunlu yıldız Samuel 'ya çalım attı.

    Uruguaylı kalecinin attığı bu çalım akıllara geçen sezon oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını getirdi. Bilindiği üzere o mücadelede , savınma arkasına atılan bir topta orta sahaya kadar gelmiş ve 'yu çalımlamıştı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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