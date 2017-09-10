 Maliyetleri 4.5 milyon euro – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Maliyetleri 4.5 milyon euro

    Maliyetleri 4.5 milyon euro

    Galatasaray kendine takım bulamayan dört oyuncuya 4.5 milyon euro ödeyecek

    Kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, elde kaldı. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan bu 4 oyuncunun kulübe bu sezonki maliyeti 4.5 milyon euro civarında... Galatasaray'ın bu sezon için De Jong'a 2.5 milyon euro, Hakan Balta'ya 1 milyon 250 bin euro, Endoğan Adili'ye 250 bin euro ve Umut Gündoğan'a da 1 milyon 800 bin lira sözleşmeleri gereği garanti ücret ödemesi gerekiyor.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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