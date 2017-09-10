Maliyetleri 4.5 milyon euro
Galatasaray kendine takım bulamayan dört oyuncuya 4.5 milyon euro ödeyecek
Kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, elde kaldı. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan bu 4 oyuncunun kulübe bu sezonki maliyeti 4.5 milyon euro civarında... Galatasaray'ın bu sezon için De Jong'a 2.5 milyon euro, Hakan Balta'ya 1 milyon 250 bin euro, Endoğan Adili'ye 250 bin euro ve Umut Gündoğan'a da 1 milyon 800 bin lira sözleşmeleri gereği garanti ücret ödemesi gerekiyor.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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