G.Saray deplasmanda takıldı

Milli aradan sonra ilk sınavına çıkan Galatasaray, Antalyaspor'a takıldı. Kazanan 11'i bozmayan Igor Tudor, Antalyaspor karşısında taktiği tutmadı. İlk yarıda rakibi üzerinde baskılı bir oyun sergileyen G.Saray, gol yollarında etkili olamadı.



İlk yarıda geliştirdiği ilk tehlikeli atakta Gomis ile golü bulan sarı kırmızılılar soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.



Gomis atmaya devam ediyor

34. dakikada Galatasaray, golcüsü Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti. Orta alanda Younes Belhanda'nın attığı uzun pasla ceza sahasına giren Garry Rodrigues, sağ kanattan yerden içeri çevirdi. Altıpas çizgisi üzerine hareketlenen Bafetimbi Gomis topun gelişine sağ ayağının içiyle yaptığı dokunuşta topu filelere gönderdi. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşayan Fransız forvet 5. golünü Akdeniz ekibine attı. ?



G.Saray'da zorunlu değişiklik

63.dakikada Serdar Aziz yaşadığı sakatlık sonrası yerini Jason Denayer'e bıraktı.



İkinci yarıda farklı Antalya

İkinci yarıda oyunun kontrolü daha çok Antalyaspor'un elindeydi. G.Saray'ın savunma yaptığı ikinci yarıda yine zayıf tarafından vuruldu. G.Saray yeni sezonda kalesinde 3 gol gördü ve 3 gol de yan toplardan oldu. Yine bir köşe vuruşunda kalesinde golü gördü. Ceza sahası içinde adam paylaşımında sıkıntılar yaşayan G.Saray, Eto'o'yu durduramadı. 81. dakikada kullanılan köşe vuruşundan Samuel Eto'o boş pozisyonda iyi yükseldi ve skora dengeyi getirdi:1-1.



Tudor kazanan kadroyu bozmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da başlangıç kadrosu yine değişmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 3 haftasındaki Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında olduğu gibi Antalyaspor karşısına da yine aynı 11'le takımını sahaya çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.



Antalyaspor'da 4 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi.



Tribünler doldu

Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.

Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor'un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı.

Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu.



Eto'o'ya özel ilgi

Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto'o'ya özel ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Eto'o'ya destek vermek için tezahüratlar yapıp, yıldız oyuncuya "üçlü" çektirdi.



G.Saray taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları, Antalya Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 500 kişilik konuk ekip taraftarı, takımlarına destek verdi.



Kadro anonsunda Ozan Tufan hatası

Karşılaşma öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi.

Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor'un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç'in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ismini söyledi.

Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.