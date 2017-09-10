 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftsında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'e hızlı giriş yapan Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Teknik Direktör Igor Tudor son 3 hafta alınan sonuç sonrası Antalyaspor karşısında da ilk 11'i bozmadı

    Galatasaray ilk 11'i :Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.