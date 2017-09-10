Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftsında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu
Spor Toto Süper Lig'e hızlı giriş yapan Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Teknik Direktör Igor Tudor son 3 hafta alınan sonuç sonrası Antalyaspor karşısında da ilk 11'i bozmadı
Galatasaray ilk 11'i :Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.