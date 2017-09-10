Galatasaray taraftarından Antalyaspor'a tribün tepkisi!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, stattaki şartlar sebebiyle Antalyaspor taraftarına tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları, Antalya'da oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Akdeniz ekibinin yönetimine tepkide bulundu.
Deplasman seyircisi bölümünde yer alan Galatasaray taraftarları, Antalyaspor Stadyumu'nda mücadeleyi takip ettikleri tribünün koşulları sebebiyle sosyal medyada yakındı.
Tribün koşullarından kaynaklı olarak bazı taraftarların fenalık geçirdiği ve maçı bitirmeden stattan çıkmak istedikleri ileri sürüldü.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 70
Yorum
Aleks Alex bizim neyimizdi? Golümüzdü, asistimizdi. Kaptanimizdi. Gururumuzdu. En önemlisi, jenerasyonumuzun FBdeki en büyük oyuncusuydu.
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 70
Yorum
Gurbetci Aykut ve yardimcisi (ne is yaparsa)kulübede elleri kollari bagli oyuncuya ve seyircilere NEGATIF enerji veriyor,cik kulübeden bagir cagir...
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Beşiktaş'ta rota Devler Ligi'ne çevrildi
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Yorum
CasCan Şenol hoca sağ bekte Necipte ısrar ederse.Yandık.Hem ağır hem oranın adamı değil. Medel bu takıma kazandırılmalı.Yoksa yazık olacak
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