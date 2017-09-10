 Galatasaray taraftarından Antalyaspor'a tribün tepkisi! – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    taraftarından 'a tribün tepkisi!

    Galatasaray taraftarından Antalyaspor'a tribün tepkisi!

    'ın ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, stattaki şartlar sebebiyle Antalyaspor taraftarına tepki gösterdi.

    taraftarları, Antalya'da oynanan -Galatasaray maçının ardından Akdeniz ekibinin yönetimine tepkide bulundu.

    Deplasman seyircisi bölümünde yer alan Galatasaray taraftarları, Antalyaspor Stadyumu'nda mücadeleyi takip ettikleri tribünün koşulları sebebiyle sosyal medyada yakındı.

    Tribün koşullarından kaynaklı olarak bazı taraftarların fenalık geçirdiği ve maçı bitirmeden stattan çıkmak istedikleri ileri sürüldü.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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