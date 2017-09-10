 Denayer, Antalya'da taraftarla buluştu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    , Antalya'da taraftarla buluştu

    Denayer, Antalya'da taraftarla buluştu

    'ın Belçikalı futbolcusu Jason , Antalya'da sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde buluştu.

    'ın Manchester City'den transfer kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Jason , sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarla buluştu.

    Antalya Konyaaltı GSStore'da yeni sezon formaları ile diğer ürünleri imzalayan Denayer, gösterilen ilgiye teşekkür ederken, "Bu kadar çok taraftarın gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sahada bu borcumu ödeyebilirim" dedi.

    Denayer ayrıca, "Bu akşam Antalya'da kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:52
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