Denayer, Antalya'da taraftarla buluştu
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, Antalya'da sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde buluştu.
Antalya Konyaaltı GSStore'da yeni sezon formaları ile diğer ürünleri imzalayan Denayer, gösterilen ilgiye teşekkür ederken, "Bu kadar çok taraftarın gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sahada bu borcumu ödeyebilirim" dedi.
Denayer ayrıca, "Bu akşam Antalya'da kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:52
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Nerede kalmıştık!
Toplam 19
Yorum
okan 20. şampiyonlukta kalmıştık
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G.Saray maçı öncesi Nasri krizi!
Toplam 17
Yorum
GS acma germe önemsiz mi şimdi antreman sonrası o vücutta belli noktaya biriken laktik asiti sıcak iken dağıtacaksın yoksa sakatlığa yol açıyor
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Hedefteki adam Volkan
Toplam 8
Yorum
53 volkan volkan... o golleri bilerek yedin volkan.. hele hele ilk golde yaptığın saçmalıklar... farkındayız volkan...
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