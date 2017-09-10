Antalyaspor-G.Saray I 20.00

Galatasaray, 4. hafta maçında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. İlk 3 haftada fırtına gibi esen ve Antalyaspor karşısında bir kazaya uğramak istemeyen Cimbom, bugünkü maça büyük önem veriyor.





ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI 11'LER

ANTALYASPOR Ferhat, Sakıb, Diego, Djorou, Celutska, Charles, Yekta, El Kabir, Danilo, Maicon, Eto'o

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Feghouli kadroda olacak

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Galatasaray'da sakatlığı geçen yeni transferden Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyecek.

Galatasaray Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Ligde 43. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.