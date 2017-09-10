Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı kararlar
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Penaltı itirazı
Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken Antalyaspor bir pozisyonda penaltı bekledi. Eto'o'nun sağ kanattan ortasında Serdar Aziz'in koluna gelen top sonrası hakem Özkahya devam dedi.
Linnes'in hareketi sarı kart
Gomis'in golüyle yenik duruma düşen Akdeniz ekibi, bir başka tartışmalı pozisyonda ise bu kez Özkahya'ya kırmızı kart itirazında bulundu. Antalyaspor'un kontra atağında Linnes, kayarak Maicon'u indirdi. Ayak bileğine sert darbe alan Maicon sakatlık geçirirken maçın hakemi bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 1
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPAL**I bugün cok kötüydük isteksiz bir takim vardi sahad..
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Antalyaspor tribününde gerginlik!
Toplam 3
Yorum
DeLy antalya iflasa doğru kürek çekiyor az kaldı.
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12. adamdan Ozan’a tam destek
Toplam 2
Yorum
aslan ozana verilen paralar boşa gitti. pres yapamıyor pas yapamıyor. pası rakibe atiyor. boş fos
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