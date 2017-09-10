 Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı kararlar – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı kararlar

    Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı kararlar

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

    Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetti.

    Penaltı itirazı
    Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken Antalyaspor bir pozisyonda penaltı bekledi. Eto'o'nun sağ kanattan ortasında Serdar Aziz'in koluna gelen top sonrası hakem Özkahya devam dedi.



    Linnes'in hareketi sarı kart
    Gomis'in golüyle yenik duruma düşen Akdeniz ekibi, bir başka tartışmalı pozisyonda ise bu kez Özkahya'ya kırmızı kart itirazında bulundu. Antalyaspor'un kontra atağında Linnes, kayarak Maicon'u indirdi. Ayak bileğine sert darbe alan Maicon sakatlık geçirirken maçın hakemi bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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