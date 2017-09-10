18 maç kriteri

Galatasaray, uzun arayışların ardından sol bek için Latovlevici üzerinde karar kılarken, transfer sürecinin detayları ortaya çıktı. Karabük'ten 550 bin Euro'ya transfer edilen Rumen oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken opsiyonun başarı kriterini sağlaması halinde devreye girecek. Latovlevici, bu sezon 18 resmi maçta görev alamazsa kontratı sezon sonu bitecek.