 18 maç kriteri – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    18 maç kriteri

    18 maç kriteri

    Galatasaray, uzun arayışların ardından sol bek için Latovlevici üzerinde karar kılarken, transfer sürecinin detayları ortaya çıktı. Karabük'ten 550 bin Euro'ya transfer edilen Rumen oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken opsiyonun başarı kriterini sağlaması halinde devreye girecek. Latovlevici, bu sezon 18 resmi maçta görev alamazsa kontratı sezon sonu bitecek.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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