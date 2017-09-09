Sneijder devri kapandı
Sarı-kırmızılı takımda, Wesley Sneijder devri kapandı. 4.5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. Galatasaray bonservis bedeli almadı. Ancak Sneijder'in yıllık 4.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtuldu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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