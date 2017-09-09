 Sneijder devri kapandı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sneijder devri kapandı

    Sneijder devri kapandı

    Sarı-kırmızılı takımda, Wesley Sneijder devri kapandı. 4.5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. Galatasaray bonservis bedeli almadı. Ancak Sneijder'in yıllık 4.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtuldu.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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