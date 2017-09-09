Sarı-kırmızılı takımda, Wesley Sneijder devri kapandı. 4.5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. Galatasaray bonservis bedeli almadı. Ancak Sneijder'in yıllık 4.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtuldu.